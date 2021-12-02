Актер Алек Болдуин утверждает, что не нажимал на курок револьвера, который стал причиной гибели операторки Галины Хатчинс во время съемок вестерна «Ржавчины».

Об этом он заявил в интервью американским журналистам, — передает Dnevnik.

Алек Болдуин дал свое первое длинное интервью о том, что произошло 21 октября

— Спусковой крючок не был спущен. Я не двигал спусковой крючок, — сказал актер журналисту ABC Джорджу Стефанопулосу — Так ты никогда не нажимал на курок?, — переспросил интвервьюер. — Нет, нет и нет. Я бы никогда не направил оружие на кого-либо и не нажал бы спусковой крючок. Никогда, — заверил Алек Болдуин.

Ранее сам Болдуин назвал гибель Галины Хатчинс и ранение режиссера Джоэла Соуза трагедией.

В то же время следователи обнаружили новую улику, которая могла бы объяснить, как работающие боеприпасы могли попасть на съемочную площадку. Некий Сет Кеннии рассказал полиции, что найденные на съемочной площадке пули могут быть «самодельными боеприпасами», которые он получил от друга. Сделаны они якобы были из переработанных компонентов.

На Болдуина подала в суд его помощница по сценарию, которая утверждает, что он вообще не должен был прикасаться к револьверу.

Напомним, это уже не первый иск в деле о гибель Галины Хатчинс, еще один направил ее друг и коллега Серж Светной, который держал на коленях голову женщины, пока она умирала.

Как сообщалось, 214 операторов из американской киноиндустрии составили обращение, в котором предложили никогда не использовать реальное оружие при съемках.

Окружной прокурор в Нью-Мексико допускает выдвижение уголовных обвинений в смерти Галины Хатчинс.

Ранее сообщалось, Болдуин сделал роковой выстрел, убивший украинскую операторку, во время репетиции.

Все началось с того, что американский актер Алек Болдуин выстрелил из реквизита во время съемок, убив украинскую женщину-оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэла Соуза.