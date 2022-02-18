Вчера, 17 февраля, на улице Приозерной в Николаеве произошел пожар автомобиля.

Об этом уведомляет пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение в Службу спасения поступило в 11:10. Вспыхнувший ВАЗ 2106 был припаркован на территории частного дома.

По прибытию спасатели выяснили, что огонь охватил панель электроприборов машины. В 11:22 пожар локализовали и уже в 11:26 ликвидировали на площади 3 квадратных метра. Его вызвала неисправность электрической системы транспортного средства.

Напомним, 24 января на автодороге Н-24 «Благовещенское–Николаев» возле села Александровка столкнулись автомобили Jaguar X-Type и Ford, один из них загорелся.