Сегодня вечером, 18 февраля, на улице Пушкинской в Николаеве столкнулись троллейбус №6 и автобус №54.

Об этом на свой странице в Facebook сообщила Елизавета Холявко.

По ее словам, ДТП случилось между остановками Потемкинская и Адмиральская. По предварительным данным, никто не пострадал. Водитель троллейбуса говорит, что из строя вышла контактная линия, что привело к столкновению.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на улице Курортной во время работы на маршруте №2 загорелся новый троллейбус.