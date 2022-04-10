Село Баловное Константиновской ОТГ, расположенное вблизи Николаевского международного аэропорта, с начала войны не менее трех раз подвергалось обстрелам российской армии. Вокруг шли бои, в частности за аэродром.

В селе повреждены 80 домов. Из-за обстрелов со стороны войск России верхняя улица пострадала больше всего, говорится в сюжете «Суспільного».

— Наше село расположено около Николаева и уже несколько раз его обстреливали. К сожалению, есть погибший человек, это мужчина. Есть трое раненых во время тех обстрелов. Также несколько снарядов попали в автомашины: разбиты, уничтожены полностью. Также пострадала сельхозтехника: грузовики, КамАЗы, колеса попробивало, — рассказал заместитель сельского головы Константиновской ОТГ Александр Гриценко.

У жительницы Баловного Людмилы Руденко на доме разбита крыша, дыры в воротах, во дворе воронки от снарядов, а на огороде полно находок после обстрелов. Женщина говорит, деревня была всегда спокойной, никаких военных объектов здесь никогда не было, а чем вредил гражданский аэропорт не понимает.

— В этот раз просто били по селу и в тот раз били по селу. Только Катрич на краю живет, ему сильно досталось, Светы Безучих вон дом один развалило, чуть ли не под фундамент, — рассказала Людмила Руденко.

У дома Любови Назаровой нет крыши и разбиты окна.

— Мы все в доме были. Нас было: внук, дочь и две внучки, и я. Оно трясло так. били. Может, они били аэропорт, а попали в нас, — говорит Любовь Назарова.

Подремонтировали дом Раисы Фоминой. Снаряд задел крышу над прихожей, где стоял отопительный котел.

— Это как страшный сон просто, я даже не могла поверить. Попало в кухоньку, разбило газовую плиту, где котел, где электрическая эта коробочка. Все испорчено. С таким трудом все содержала. Сама мастерила, цементом он. Разбомбили. Сидела две недели без тепла, без света, — говорит Раиса Фомина.

В селе составляют акты об ущербе, нанесенном имуществу жителей, чтобы в мирное время предоставить компенсации.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.