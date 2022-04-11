Фото: Личный архив гражданина Великобритании

Ветеран, вступивший в войну на стороне Украины, в подробностях описал бои в Николаевской области, где он и его подразделение уничтожили российские танки с помощью поставленных Великобританией ПТУР NLAW.

Об этом он рассказал в комментарии для Inews.

37-летний мужчина, у которого за плечами опыт горячих точек в Могадишо и Ираке, в начале войны поехал во Львов, чтобы стать инструктором для обучения украинских сил. Однако его позвали на юг Украины, где не хватало рук.

Он присоединился к подразделению добровольцев. Вместе с ним рука об руку сражались бывшие морпехи США, члены Французского Иностранного легиона и другие элитные бойцы.

Экс-сержант взвода 1-ого батальона Королевского стрелкового полка говорит, что «тошнило до глубины души», когда он наблюдал, как россияне преднамеренно ведут артиллерийский и авиационный огонь по мирным жителям.

— За последнюю неделю из NLAWS я снес четыре российских танка. NLAWS не промахиваются. Это самое простое противотанковое оружие в мире. Двое из них были Т-72. Один из них выдержал три попадания, потому что на нем было много дополнительной брони, — сообщил боец.

По его словам, экипажи этих машин погибли в машине или были расстреляны при попытке выбраться из плавящейся кучи металла.

— Я лучше не промахнусь и лучше убью их. Потому что, если я их не убью, то они узнают, где я, и убьют меня, — поясняет он свою мотивацию.

Британский ветеран также рассказал, что бои на николаевском направлении достигали таких ожесточенных темпов, что за несколько дней он израсходовал 10 магазинов АК-74 и снайперской винтовки СВД.

— В некоторые дни перестрелки длились 20-30 минут, час, два часа. В другие дни это было от рассвета до заката. Нон-стоп. Единственный раз, когда мы перестали драться, это когда нам физически нужно было сделать шаг назад, чтобы отдышаться <...> К счастью, в каждом бою, в котором я участвовал, мы сдерживали их, и они не занимали слишком много места. Очевидно, что после нескольких дней ожесточенных боев у нас нет другого выхода, кроме как отступить, перегруппироваться. Но потом мы сразу вернулись. В девяти случаях из десяти мы возвращались на ту территорию, с которой отступили, — добавил доброволец.

Согласно его оценкам, только в последнее время в боях на николаевском и херсонском направлениях россияне потеряли до 200 человек убитыми.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.