В Николаевской области переодетые оккупанты на гражданских автомобилях пытались атаковать позиции украинских защитников.

Об этом сообщили в Оперативном командовании «Юг».

Выискивая отчаянные способы диверсий, переодетые оккупанты на 3 переодетые оккупанты на 3 гражданских автомобилях пытались выдать себя за группу эвакуированных заблудившихся местных жителей.

Подъехав под таким прикрытием к позициям украинских военных, они попытались атаковать, но получили достойный отпор.

— Потеряв 5 своих быстро скрылись с поля боя, — подчеркнули в командовании.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.