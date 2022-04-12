На автодороге возле села Гавронщина Бучанского района полицейские Киевщины обнаружили расстрелянный российскими военными легковой автомобиль, в котором находились тела троих женщин и двоих детей.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Как выяснилось, в середине марта во время наступления агрессора местные жители пытались эвакуироваться, но по дороге их расстреляли оккупанты.

На месте погибли двое детей, 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30-ти, 50-ти и 70-ти лет.

Мужчине, который был за рулем, удалось выжить. С тяжелыми ранениями водитель был госпитализирован.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту, также пострадали объкты социальной инфраструктуры и жилой сектор - многоэтажные и частные дома.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.