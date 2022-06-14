На сегодняшний день в Украине разминированы 377 из 1017 деоккупированных от российских захватчиков населенных пунктов.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

— В настоящее время деоккупированы 1017 населенных пунктов. На 94% этих территорий приступили к работе гуманитарные штабы. Это более 950 населённых пунктов. Всего разминированы 377 деоккупированных городов и поселков, — отметил Кирилл Тимошенко.

Он также проинформировал, что идет работа по восстановлению всех необходимых людям услуг. По словам Кирилла Тимошенко, электроэнергия уже обеспечена в 86% населенных пунктов, водоснабжение — почти в 650 городах и поселках. Кроме того, возобновляют работу ЦПАП, магазины, аптеки и детские сады.

Напомним, месяц назад замглавы ОП Кирилл Тимошенко приехал в Николаев и пообещал помочь отстроить город после войны.