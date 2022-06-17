Украинские защитники освободили от российских захватчиков больше тысячи населенных пунктов.
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
— На освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются восстановительные ремонтные работы. Сейчас деоккупировано 1023 населенных пункта, — сказал Кирилл Тимошенко.
По его словам, на Сумщине приводят в порядок поврежденную инфраструктуру, ГСЧС проводит разминирование территорий в населенных пунктах Броды, Ахтырка, Климентово, Люджа.
В Житомирской области также проводится очистка территории от взрывоопасных предметов, ремонтные работы.
— Работы по восстановлению жилищного фонда продолжаются несмотря на напряженную ситуацию на фронте. Коммунальные службы Харькова и области работают при любой погоде и обстоятельствах. За минувшие сутки специалисты отремонтировали 30 кровель в Харькове, демонтировали поврежденные детские и спортивные площадки, — сказал Кирилл Тимошенко.
Кирилл Тимошенко отметил, что на Харьковщине в селах Черкасская Лозовая и Кулиничи восстановили электроснабжение 260 жителям, в поселке Малиновка Чугуевского района подключены 500 потребителей.
Ранее сообщалось, что в Украине разминированы 377 из 1017 деоккупированных от российских захватчиков населенных пунктов.
Украинские защитники освободили от российских захватчиков больше тысячи населенных пунктов.
Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
— На освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются восстановительные ремонтные работы. Сейчас деоккупировано 1023 населенных пункта, — сказал Кирилл Тимошенко.
По его словам, на Сумщине приводят в порядок поврежденную инфраструктуру, ГСЧС проводит разминирование территорий в населенных пунктах Броды, Ахтырка, Климентово, Люджа.
В Житомирской области также проводится очистка территории от взрывоопасных предметов, ремонтные работы.
— Работы по восстановлению жилищного фонда продолжаются несмотря на напряженную ситуацию на фронте. Коммунальные службы Харькова и области работают при любой погоде и обстоятельствах. За минувшие сутки специалисты отремонтировали 30 кровель в Харькове, демонтировали поврежденные детские и спортивные площадки, — сказал Кирилл Тимошенко.
Кирилл Тимошенко отметил, что на Харьковщине в селах Черкасская Лозовая и Кулиничи восстановили электроснабжение 260 жителям, в поселке Малиновка Чугуевского района подключены 500 потребителей.
Ранее сообщалось, что в Украине разминированы 377 из 1017 деоккупированных от российских захватчиков населенных пунктов.