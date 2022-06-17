Украинские защитники освободили от российских захватчиков больше тысячи населенных пунктов.

Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

— На освобожденных от российской оккупации территориях продолжаются восстановительные ремонтные работы. Сейчас деоккупировано 1023 населенных пункта, — сказал Кирилл Тимошенко.

По его словам, на Сумщине приводят в порядок поврежденную инфраструктуру, ГСЧС проводит разминирование территорий в населенных пунктах Броды, Ахтырка, Климентово, Люджа.

В Житомирской области также проводится очистка территории от взрывоопасных предметов, ремонтные работы.

— Работы по восстановлению жилищного фонда продолжаются несмотря на напряженную ситуацию на фронте. Коммунальные службы Харькова и области работают при любой погоде и обстоятельствах. За минувшие сутки специалисты отремонтировали 30 кровель в Харькове, демонтировали поврежденные детские и спортивные площадки, — сказал Кирилл Тимошенко.

Кирилл Тимошенко отметил, что на Харьковщине в селах Черкасская Лозовая и Кулиничи восстановили электроснабжение 260 жителям, в поселке Малиновка Чугуевского района подключены 500 потребителей.

Ранее сообщалось, что в Украине разминированы 377 из 1017 деоккупированных от российских захватчиков населенных пунктов.