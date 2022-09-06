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Российские военные утром во вторник нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
«Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях», – написал он.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
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Российские военные утром во вторник нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
«Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях», – написал он.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга