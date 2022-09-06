Российские военные утром во вторник нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

«Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях», – написал он.

Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.