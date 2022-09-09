Общее количество восстановленных объектов на территории Вознесенского, Николаевского и Баштанского районов Николаевской области составляет около 1,6 тысячи.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко на брифинге в пятницу, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, общее количество разрушенных объектов инфраструктуры в области составляет почти 7 тысяч, среди них 4047 частных домов, 835 многоэтажек, 105 школ, 79 детских садов.

Напомним, Кирилл Тимошенко в мае с рабочим визитом посетил Николаевскую область. Он осмотрел места, где была разрушена инфраструктура в результате боевых действий.