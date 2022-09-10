Контрразведка Службы безопасности и Госбюро расследований задержали предателя, возглавившего так называемый полицейский участок оккупационных властей в Балаклее.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты, добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка.

После того, как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил бежать в так называемую ЛНР. Но этого сделать не успел. Его задержали в городе Купянск.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.

«ГДБР напоминает, что наказание за сотрудничество с врагом - неотвратимо», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали в деоккупированной Балаклее фильтрационные мероприятия и следственные действия.