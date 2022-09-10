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Контрразведка Службы безопасности и Госбюро расследований задержали предателя, возглавившего так называемый полицейский участок оккупационных властей в Балаклее.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты, добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка.
После того, как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил бежать в так называемую ЛНР. Но этого сделать не успел. Его задержали в городе Купянск.
В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения.
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
«ГДБР напоминает, что наказание за сотрудничество с врагом - неотвратимо», - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что правоохранители начали в деоккупированной Балаклее фильтрационные мероприятия и следственные действия.
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Контрразведка Службы безопасности и Госбюро расследований задержали предателя, возглавившего так называемый полицейский участок оккупационных властей в Балаклее.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Ранее предатель был одним из руководителей Балаклейской полиции, а когда пришли оккупанты, добровольно согласился с ними сотрудничать. За это он получил должность начальника оккупационного участка.
После того, как Вооруженные силы Украины выбили из города захватчиков, предатель решил бежать в так называемую ЛНР. Но этого сделать не успел. Его задержали в городе Купянск.
В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении, а также избрании меры пресечения.
Процессуальное руководство осуществляет Харьковская областная прокуратура.
«ГДБР напоминает, что наказание за сотрудничество с врагом - неотвратимо», - отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что правоохранители начали в деоккупированной Балаклее фильтрационные мероприятия и следственные действия.