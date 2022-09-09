Правоохранители начали в деоккупированной Балаклее фильтрационные мероприятия и следственные действия.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

«Работники ДБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности», — говорится в заявлении.

Целью таких мероприятий в ДБР называют невозможность подрывной деятельности россиян и их муртадов.

«ДБР неоднократно отмечало, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут уволены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к строгой ответственности. Так что время расплаты приблизилось», — добавили в ведомстве.

Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.

Вчера украинские защитники официально отчитались о выполнении задания по полной деоккупации города Балаклея в Харьковской области.

Также ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинское знамя в населенном пункте.

Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.

Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.

В свою очередь, в Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ в Харьковской области.