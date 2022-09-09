|Швидкість вітру:
|2.4 м/с
|Схід сонця:
|06:21
|Захід сонця:
|19:17
|Температура завтра:
|+23 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|06:23
|Захід сонця
|19:27
|Температура завтра:
|+13 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.7 грн
|40.7 грн
Правоохранители начали в деоккупированной Балаклее фильтрационные мероприятия и следственные действия.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
«Работники ДБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности», — говорится в заявлении.
Целью таких мероприятий в ДБР называют невозможность подрывной деятельности россиян и их муртадов.
«ДБР неоднократно отмечало, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут уволены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к строгой ответственности. Так что время расплаты приблизилось», — добавили в ведомстве.
Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.
Вчера украинские защитники официально отчитались о выполнении задания по полной деоккупации города Балаклея в Харьковской области.
Также ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинское знамя в населенном пункте.
Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.
Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.
В свою очередь, в Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ в Харьковской области.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Правоохранители начали в деоккупированной Балаклее фильтрационные мероприятия и следственные действия.
Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.
«Работники ДБР совместно с другими правоохранителями тщательно отрабатывают информацию о лицах, которые во время временной оккупации сотрудничали с агрессорами, а также проверяют тех, кто может представлять угрозу национальной безопасности», — говорится в заявлении.
Целью таких мероприятий в ДБР называют невозможность подрывной деятельности россиян и их муртадов.
«ДБР неоднократно отмечало, что все временно оккупированные территории в ближайшее время будут уволены, а коллаборанты и предатели будут привлечены к строгой ответственности. Так что время расплаты приблизилось», — добавили в ведомстве.
Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.
Вчера украинские защитники официально отчитались о выполнении задания по полной деоккупации города Балаклея в Харьковской области.
Также ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинское знамя в населенном пункте.
Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.
Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.
В свою очередь, в Кремле отказались комментировать контрнаступление ВСУ в Харьковской области.