В последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.

Об этом говорится в сообщении в Facеbook Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

— Более 1000 кв км освобождены от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед. Благодарны согражданам, которые помогают и ждут нас, — говорится в сообщении.

Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.

Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.