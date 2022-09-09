ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.
Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.
— Харьковщина. Волохов Яр – наш. Слава Украине! – говорится в описании под видео.
Ранее в сети уже сообщалось об освобождении населенного пункта. Об этом писал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.
Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.
Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.
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ВСУ освободили от оккупантов Волохов Яр в Харьковской области. Наши защитники подняли украинский флаг в населенном пункте.
Об этом сообщает Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины в Facebook.
— Харьковщина. Волохов Яр – наш. Слава Украине! – говорится в описании под видео.
Ранее в сети уже сообщалось об освобождении населенного пункта. Об этом писал советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
Как сообщалось, в последние несколько дней украинским защитникам удалось освободить от россиян более 1000 квадратных километров украинской земли.
Напомним, что на Харьковском направлении военные освободили более 20 населенных пунктов. В настоящее время украинские военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км.
Ранее сообщалось, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую неожиданность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км на контролируемую Россией территорию на востоке Харьковской области, отвоевав около 400 квадратных километров территории.