В Одессе неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине ІІ и приравняли ее к российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом сообщает местное издание Избирком.

— В Одессе 10 сентября на памятнике Основателям Одессы, или императрице Екатерине II появилась надпись, сделанная красной краской: «Екатерина = путин», — говорится в сообщении.

Кроме того, в соцсетях появились призывы к одесситам приходить и «демонтировать» памятник в ближайшее время.

Как известно, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что выступает против сноса памятника Екатерине II.

Ранее сообщалось, что Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе. Он подчеркнул, что после того, как местные власти примут соответствующее решение, минкульт обязательно даст свое согласие.

Напомним, в 2019 году Верховный суд принял решение оставить в Одессе памятник основателям города, в центре которого находится российская императрица Екатерина II. Тогда мэр Одессы Геннадий Труханов назвал это «хорошей новостью», а мэрия имела «принципиальную позицию» в этом вопросе.