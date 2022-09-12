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Окупанти витратили багатомільйоні ракети на знищення зернового елеватора на Миколаївщині
18:15, 12 Сентября, 2022
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18:15, 12 Сентября, 2022
важные новости на НикВести
Слава ВСУ!
Официально: ОК «Юг» назвал освобожденные ВСУ населенные пункты в Херсонской области
cегодня 14:37
Хорошая новость
ВСУ уничтожили 9 из 11 российских установок С-300, которыми обстреливали Николаев
Альона Коханчук
cегодня 14:24
Вторая армия мира
Пленный оккупант рассказал, как они «штурмовали» Николаев нестреляющими танками: ВСУ уничтожили их с Javelin
Юлія Бойченко
cегодня 11:52
контрнаступление
ВСУ на юге уничтожили 40 россиян, четыре танка и склад боеприпасов, — командование
cегодня 07:33
Подлость россиян
Россияне нанесли ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦ
вчера 22:21
видео
NEW
Вночі росіяни атакували Миколаїв ракетами «Онікс»
Постраждали 9 людей
єНовини Миколаїв 09/09/22
Робота водоканалу / Обстріл області / Пам'ятна дошка Володимиру Пучков
єНовини Миколаїв 08/09/22
Гуманітарка для ЛШМД / Сесія міськради / Машини для морпіхів
єНовини Миколаїв 07/09/22
Обстріл міста / Шевченкове під час війни / Миколаїв всього 27 днів без
Удар військами РФ по інфраструктурі Миколаєва
Пошкоджено завод, музей та навчальний заклад
єНовини Миколаїв 05\09\22
Обстріл області / Автомобілі ДСНС та медикам / Підготовка до опалювал
Масований обстріл Миколаєва ракетами С-300
Пошкоджені лікарні, школи, музеї та будинки
єНовини Миколаїв 02/09/22
Обстріл області / Робота авіації ЗСУ / Гуманітарна допомога з Італії
єНовини Миколаїв 01/09/22
Обстріл міста / Марка "Пес Патрон" / Початок навчального рок
єНовини Миколаїв 31/08/22
Обстріл міста / Робота комунальників / Гуманітарна допомога лікарням
блоги
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской области
Денис Жело
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?
Станислав Мартиросов
статьи
Войны Вадатурского. 40 дней со дня смерти владельца «Нибулона»
40 дней назад, 31 июля, российские ракеты убили в собственном доме основателя ко
Катерина Шаповал, Денис Кацило, Forbes Україна
Контрольна закупка. Як справи за "продаж гуманітарки" стали пасткою для волонтерів
З початком повномасштабної війни словосполучення "гуманітарна допомога"
Соня Лукашова, УП
Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року: український погляд
Скільки може тривати ця війна і як нам в ній перемогти
Валерій Залужний, Михайло Забродський
Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги
«Миколаїв – місто на хвилі» – саме таке гасло обрало місто ще у довоєнні часи. П
НикВести
Окупанти витратили багатомільйоні ракети на знищення зернового елеватора на Миколаївщині
18:15, 12 Сентября, 2022
<iframe title="
18:15, 12 Сентября, 2022
реклама
важные новости
/ 12 сентября, 2022
Слава ВСУ!
Официально: ОК «Юг» назвал освобожденные ВСУ населенные пункты в Херсонской области
cегодня 14:37
Хорошая новость
ВСУ уничтожили 9 из 11 российских установок С-300, которыми обстреливали Николаев
Альона Коханчук
cегодня 14:24
Вторая армия мира
Пленный оккупант рассказал, как они «штурмовали» Николаев нестреляющими танками: ВСУ уничтожили их с Javelin
Юлія Бойченко
cегодня 11:52
контрнаступление
ВСУ на юге уничтожили 40 россиян, четыре танка и склад боеприпасов, — командование
cегодня 07:33
Подлость россиян
Россияне нанесли ракетный удар по одной из крупнейших в Украине ТЭЦ
вчера 22:21
видео
Вночі росіяни атакували Миколаїв ракетами «Онікс»
єНовини Миколаїв 09/09/22
єНовини Миколаїв 08/09/22
єНовини Миколаїв 07/09/22
Удар військами РФ по інфраструктурі Миколаєва
єНовини Миколаїв 05\09\22
Масований обстріл Миколаєва ракетами С-300
єНовини Миколаїв 02/09/22
єНовини Миколаїв 01/09/22
єНовини Миколаїв 31/08/22
блоги
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской области
Денис Жело
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?
Станислав Мартиросов
статьи
Войны Вадатурского. 40 дней со дня смерти владельца «Нибулона»
40 дней назад, 31 июля, российские ракеты убили в собственном доме основателя ко
Катерина Шаповал, Денис Кацило, Forbes Україна
Контрольна закупка. Як справи за "продаж гуманітарки" стали пасткою для волонтерів
З початком повномасштабної війни словосполучення "гуманітарна допомога"
Соня Лукашова, УП
Перспективи забезпечення воєнної кампанії 2023 року: український погляд
Скільки може тривати ця війна і як нам в ній перемогти
Валерій Залужний, Михайло Забродський
Миколаїв. Місто, що тримає оборону півдня, страждає від спраги
«Миколаїв – місто на хвилі» – саме таке гасло обрало місто ще у довоєнні часи. П
НикВести