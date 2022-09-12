Американский доброволец рассказал о деталях отвоевания села в ходе наступательных действий на юге Украины.

Интервьюировали военного журналисты The Washington Post.

Ветеран армии США Пол Смит с марта выполняет задачи в Николаевской области. По его словам, недавно он участвовал в освобождении населенного пункта. Для этого был разработан план утреннего рейда на бронеавтомобилях Humvee.

Сначала он открыл огонь по зданию из пулемета, где могли находиться оккупанты с противотанковым оружием, а затем выполнил пуск ракеты AT-4, которую ему подал другой солдат, подумав, что неподалеку находится вражеский бронетранспортер.

Как подчеркивают СМИ, эта операция была проделана молниеносно, поскольку передвижение на автомобилях по открытой местности было очень опасным, а Humvee могли стать легкой мишенью для противотанковых средств россиян, но все прошло по плану.

— Это также отражает откровенные моменты сражения, которые редко попадают в военные фильмы. Смит, опытный в управлении пулеметом, теперь пытается работать над своей мелкой моторикой в тонких черных перчатках, чтобы лучше управлять пулеметом, — добавили в материале.

Как сообщалось, итальянка-пилот в составе Интернационального легиона приехала защищать Николаевщину по зову сердца.