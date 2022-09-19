В воскресенье ураган «Фиона» оставил без электроэнергии Пуэрто-Рико, повлек за собой катастрофические наводнения и оползни на острове, а затем распространился в сторону Доминиканской Республики.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что нынешний ураган, обрушившийся на Пуэрто-Рико через пять лет после того, как ураган «Мария» опустошил остров, срывал асфальт с дорог, снес большой автомобильный мост, затопил автомобили и повлек за собой такое количество осадков, что уровень воды в некоторых реках поднялся на 6 метров всего за несколько часов.

– Это была катастрофа, – заявил губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси на пресс-конференции в столице Сан-Хуани.

Очаг урагана обрушился на юго-западное побережье Пуэрто-Рико близ Пунта-Токон с максимальной скоростью ветра около 140 километров в час, что превысило порог для урагана категории 1, сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами.

В результате урагана электроснабжение на острове с населением 3,3 млн человек отключилось полностью, сообщили в LUMA Energy, операторе сети острова.

Представитель LUMA Energy Абнер Гомес заявил, что вся электрическая система была отключена, чтобы защитить ее инфраструктуру. В некоторых местах электроснабжение возобновляется, при этом приоритет предоставляется больницам и другим критически важным общественным службам, отметил он.

Ливни и оползни также прогнозируются в Доминиканской Республике, поскольку шторм продвигается на северо-запад, а острова Теркс и Кайкос, вероятно, столкнутся с последствиями тропического шторма во вторник, сообщает NHC.

К вечеру недели гуманитарные агентства в Доминиканской Республике начали эвакуацию жителей из зон высокого риска на востоке страны. Президент страны Луис Абинадер отложил поездку в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, а начало доминиканского учебного года перенесли на среду с понедельника.

Сообщалось об одной смерти, связанной с «Фионой», на французском карибском острове Гваделупа. Власти сообщили, что обнаружили погибшего мужчину в субботу после того, как его дом снесло наводнение. Франция признала Гваделупу зоной стихийного бедствия.

Напомним, в прошлом году Польшу накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к подтоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья.