В воскресенье ураган «Фиона» оставил без электроэнергии Пуэрто-Рико, повлек за собой катастрофические наводнения и оползни на острове, а затем распространился в сторону Доминиканской Республики.
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что нынешний ураган, обрушившийся на Пуэрто-Рико через пять лет после того, как ураган «Мария» опустошил остров, срывал асфальт с дорог, снес большой автомобильный мост, затопил автомобили и повлек за собой такое количество осадков, что уровень воды в некоторых реках поднялся на 6 метров всего за несколько часов.
– Это была катастрофа, – заявил губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси на пресс-конференции в столице Сан-Хуани.
Очаг урагана обрушился на юго-западное побережье Пуэрто-Рико близ Пунта-Токон с максимальной скоростью ветра около 140 километров в час, что превысило порог для урагана категории 1, сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами.
В результате урагана электроснабжение на острове с населением 3,3 млн человек отключилось полностью, сообщили в LUMA Energy, операторе сети острова.
Представитель LUMA Energy Абнер Гомес заявил, что вся электрическая система была отключена, чтобы защитить ее инфраструктуру. В некоторых местах электроснабжение возобновляется, при этом приоритет предоставляется больницам и другим критически важным общественным службам, отметил он.
Ливни и оползни также прогнозируются в Доминиканской Республике, поскольку шторм продвигается на северо-запад, а острова Теркс и Кайкос, вероятно, столкнутся с последствиями тропического шторма во вторник, сообщает NHC.
К вечеру недели гуманитарные агентства в Доминиканской Республике начали эвакуацию жителей из зон высокого риска на востоке страны. Президент страны Луис Абинадер отложил поездку в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, а начало доминиканского учебного года перенесли на среду с понедельника.
Сообщалось об одной смерти, связанной с «Фионой», на французском карибском острове Гваделупа. Власти сообщили, что обнаружили погибшего мужчину в субботу после того, как его дом снесло наводнение. Франция признала Гваделупу зоной стихийного бедствия.
Напомним, в прошлом году Польшу накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к подтоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
В воскресенье ураган «Фиона» оставил без электроэнергии Пуэрто-Рико, повлек за собой катастрофические наводнения и оползни на острове, а затем распространился в сторону Доминиканской Республики.
Об этом сообщает Укринформ.
Отмечается, что нынешний ураган, обрушившийся на Пуэрто-Рико через пять лет после того, как ураган «Мария» опустошил остров, срывал асфальт с дорог, снес большой автомобильный мост, затопил автомобили и повлек за собой такое количество осадков, что уровень воды в некоторых реках поднялся на 6 метров всего за несколько часов.
– Это была катастрофа, – заявил губернатор Пуэрто-Рико Педро Пьерлуиси на пресс-конференции в столице Сан-Хуани.
Очаг урагана обрушился на юго-западное побережье Пуэрто-Рико близ Пунта-Токон с максимальной скоростью ветра около 140 километров в час, что превысило порог для урагана категории 1, сообщили в Национальном центре наблюдения за ураганами.
В результате урагана электроснабжение на острове с населением 3,3 млн человек отключилось полностью, сообщили в LUMA Energy, операторе сети острова.
Представитель LUMA Energy Абнер Гомес заявил, что вся электрическая система была отключена, чтобы защитить ее инфраструктуру. В некоторых местах электроснабжение возобновляется, при этом приоритет предоставляется больницам и другим критически важным общественным службам, отметил он.
Ливни и оползни также прогнозируются в Доминиканской Республике, поскольку шторм продвигается на северо-запад, а острова Теркс и Кайкос, вероятно, столкнутся с последствиями тропического шторма во вторник, сообщает NHC.
К вечеру недели гуманитарные агентства в Доминиканской Республике начали эвакуацию жителей из зон высокого риска на востоке страны. Президент страны Луис Абинадер отложил поездку в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН, а начало доминиканского учебного года перенесли на среду с понедельника.
Сообщалось об одной смерти, связанной с «Фионой», на французском карибском острове Гваделупа. Власти сообщили, что обнаружили погибшего мужчину в субботу после того, как его дом снесло наводнение. Франция признала Гваделупу зоной стихийного бедствия.
Напомним, в прошлом году Польшу накрыл мощный ураган, сильный дождь привел к подтоплению, а порывы ветра срывали крыши и ломали деревья.