|Швидкість вітру:
|4.6 м/с
|Схід сонця:
|06:42
|Захід сонця:
|18:45
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|06:48
|Захід сонця
|18:51
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41 грн
|41.5 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершатся в Крыму сегодня, 25 сентября, до конца дня.
Об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении.
— Слова благодарности исполнившим свой долг крымчанам проявили мужество и пришли к военкоматам, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня (25 сентября — прим.) до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены, — заявил он.
По его словам, план по призыву «выполнен в полном объеме».
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в РФ «частичная» мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу. Однако, вряд ли таким образом Кремлю удастся создать эффективную боевую силу.
Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершатся в Крыму сегодня, 25 сентября, до конца дня.
Об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении.
— Слова благодарности исполнившим свой долг крымчанам проявили мужество и пришли к военкоматам, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня (25 сентября — прим.) до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены, — заявил он.
По его словам, план по призыву «выполнен в полном объеме».
Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в РФ «частичная» мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу. Однако, вряд ли таким образом Кремлю удастся создать эффективную боевую силу.