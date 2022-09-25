Мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершатся в Крыму сегодня, 25 сентября, до конца дня.

Об этом сообщил оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов в видеообращении.

— Слова благодарности исполнившим свой долг крымчанам проявили мужество и пришли к военкоматам, чтобы присоединиться к Вооруженным силам России. Сегодня (25 сентября — прим.) до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены, — заявил он.

По его словам, план по призыву «выполнен в полном объеме».

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в РФ «частичная» мобилизация продолжает поспешно заставлять тысячи россиян поступать на военную службу. Однако, вряд ли таким образом Кремлю удастся создать эффективную боевую силу.