Луцкий горрайонный суд вынес приговор по делу о захвате в июле 2020 года в центре Луцка автобуса с 13 заложниками — Максима Кривоша приговорили к 13 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Суспільне.

— По решению суда следующие 13 лет Кривош проведет за решеткой... Кроме заключения судьи наказали осужденного конфискацией всего имущества, которым он официально владеет, – говорится в сообщении.

Среди преступлений, за которые судили мужчину – захват заложников, незаконное обращение с оружием, совершение теракта, покушение на жизнь правоохранителя. Суд признал его виновным по всем статьям.

Отмечается, что во время вынесения приговора осужденный швырнул в сторону судей кусок хозяйственного мыла и сказал, что виновным себя не считает.

Рассмотрение дела длилось почти два года. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Максима Кривоша вменяемым.

В комментарии журналистам осужденный сказал, что не будет оспаривать приговор суда.

– Не вижу в этом никакого смысла. Я себя виновным не признавал и не признаю, ни о чем не жалею, – заявил он.

Апелляцию на решение суда может подать прокуратура. Сторона обвинения настаивала на заключении сроком на 15 лет. По словам прокурора Вадима Старчука, будет ли обжалование – объявят впоследствии.

Напомним, в июле 2020 года Максим Кривош на Театральной площади в Луцке захватил автобус и забаррикадировался в нем. Ситуацию под личный контроль взял президент Владимир Зеленский.

Он даже выполнил требование террориста Максима Кривоша и записал видеообращение, в котором, как требовал террорист, призвал смотреть фильм «Земляне».