С момента похищения, которое произошло 21 сентября в Херсонской области, и до настоящего времени россияне удерживают в заложниках гражданина Украины Александра Лидина. Мужчину не отпускают уже больше 5 суток.

Об этом случае сообщает Суспільне со ссылкой на Крымскотатарский ресурсный центр.

Оккупанты зашли в дом гражданского в селе Каир Горностаевской территориальной громады.

— Трое военных в масках, возможно сотрудники Росгвардии. Они не применяли физическую силу, позволили надеть куртку, сказали, что, возможно, скоро вернут назад. По мнению родных мужчины, возможная причина похищения — тот факт, что у него донецкая прописка, — говорится в сообщении.

Суспільне добавляет, что украинца могут содержать в отделении полиции. В Харьковской области российские военные обычно использовали подобные здания для расположения пыточной.