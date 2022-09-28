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Вооруженные силы Украины в сутки поразили 30 пунктов сосредоточения россиян. На фронт прибывают первые мобилизованные без какой-либо подготовки.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В русских оккупационных войсках началось прием личного состава, призванного относительно частичной мобилизации. Так, в подразделения 1 танкового полка второй мотострелковой дивизии 1 танковой армии, выбывающие в зону боевых действий, прибыло пополнение.
Подготовка с ним не производилась вообще. Также военно-политическое руководство РФ одновременно с частичной мобилизацией продолжает меры так называемой «самомобилизации». К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица осужденные за уголовные преступления.
За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов с РСЗО. Российские оккупанты бьют и по гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
От вражеского огня пострадали более 40-ти населенных пунктов. В частности, Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрел населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии разных типов:
За эти сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.
Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, за сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 БПЛА и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 врага.
Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, включая автоматизированную станцию помех «Житель». Общие потери уточняются.
Напомним, Кремль пытается переложить вину за нарушение во время мобилизации местных чиновников. Но они слишком массовые, чтобы люди в это поверили.
Вооруженные силы Украины в сутки поразили 30 пунктов сосредоточения россиян. На фронт прибывают первые мобилизованные без какой-либо подготовки.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
В русских оккупационных войсках началось прием личного состава, призванного относительно частичной мобилизации. Так, в подразделения 1 танкового полка второй мотострелковой дивизии 1 танковой армии, выбывающие в зону боевых действий, прибыло пополнение.
Подготовка с ним не производилась вообще. Также военно-политическое руководство РФ одновременно с частичной мобилизацией продолжает меры так называемой «самомобилизации». К уже воюющим в Украине подразделениям прибывают лица осужденные за уголовные преступления.
За прошедшие сутки противник нанес 10 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 105 обстрелов с РСЗО. Российские оккупанты бьют и по гражданским объектам, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
От вражеского огня пострадали более 40-ти населенных пунктов. В частности, Харьков, Славянск, Краматорск, Николаев, Авдеевка и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрел населенных пунктов из танков, минометов и артиллерии разных типов:
За эти сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Железное, Николаевка Вторая, Первомайское, Победа, Новомихайловка и Безымянное.
Авиация Сил обороны нанесла 17 ударов. Подтверждено поражение 14 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 3 опорных пункта и 7 позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, за сутки, украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили самолет, 6 БПЛА и 1 управляемую авиационную ракету Х-59 врага.
Ракетные войска и артиллерия поразили 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 4 склада с боеприпасами, позиции средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, включая автоматизированную станцию помех «Житель». Общие потери уточняются.
Напомним, Кремль пытается переложить вину за нарушение во время мобилизации местных чиновников. Но они слишком массовые, чтобы люди в это поверили.