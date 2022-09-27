Кремль пытается переложить вину за нарушение во время мобилизации местных чиновников. Но они слишком массовые, чтобы люди в это поверили.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Речь идет о том, что в стране не соблюдаются критерии мобилизации и льгот. В частности, на войну вызывают людей, которые значительно старше заявленной властью верхнего возрастного предела или вообще никогда не служили в армии.

ISW отмечает, что власти через подконтрольные СМИ начали перекладывать вину за это на несостоятельные бюрократические институты, ответственные за мобилизацию, местные власти и военкоматы.

В частности, губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что бюрократия является «врагом патриотизма», а пропагандист Владимир Соловьев вообще призвал расстрелять военных комиссаров. В то же время, кремль уменьшает массовые нарушения и утверждает, что исправляет эти ошибки.

— Однако нарушения явно слишком распространены, чтобы быть просто результатом индивидуальных ошибок, и граждане России очень хорошо видят их. В отличие от неудач россии в Украине, которые кремль смог умалять или скрыть, потому что его граждане не могут их видеть напрямую, нарушения указа о мобилизации очевидны для многих россиян», — считают исследователи.

Напомним, Россия может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины примерно 1 октября, чтобы принудительно мобилизовать украинцев в рамках осенней призывной кампании.