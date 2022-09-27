Россия может объявить об аннексии оккупированных территорий Украины примерно 1 октября, чтобы принудительно мобилизовать украинцев в рамках осенней призывной кампании.

Об этом пишут в американском Институте исследования войны (ISW).

— Запланированная Кремлем аннексия оккупированной Украины может произойти до или вскоре после 1 октября начала нормального осеннего призыва в России, чтобы обеспечить возможность принудительного призыва украинских гражданских воевать против Украины, — говорится в сообщении.

Аналитики предполагают, что в таком случае российские власти расширят принудительную мобилизацию украинцев.

В ISW напоминают, что гражданские лица на оккупированных украинских территориях не отвечают юридическим критериям для частичной мобилизации, в частности, многие не имеют опыта службы в армии.

Напомним, что около 100 тысяч россиян оказались в Казахстане после объявления частичной мобилизации в РФ 21 сентября.