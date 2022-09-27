Приблизительно 100 тысяч россиян оказались в Казахстане после объявления частичной мобилизации в РФ 21 сентября.

Такие данные приводит МВД республики.

В ответ на большое количество вновь прибывших президент Казахстана призвал госслужащих позаботиться о россиянах.

— В последние дни к нам приезжают многие из России. Большинство из них вынуждены ехать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил правительству принять необходимые меры, — подчеркнул Касим-Жомарт Токаев.

Как указывали СМИ , российская ФСБ сообщила, что после объявления «частичной» мобилизации из страны уехала 261 тысяча мужчин.