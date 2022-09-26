Российская ФСБ сообщила, что после объявления «долевой» мобилизации из страны уехала 261 тысяча мужчин.

Как пишет Укринформ, об этом сообщило «Новой газете. Европа» источник в администрации президента РФ.

По его словам, в последней справке ФСБ, которая 25 сентября «гуляла по кабинетам», значится цифра в 261 тысячу мужчин, выехавших из России со среды до вечера субботы.

В администрации президента обсуждения о закрытии границ России для мужчин призывного возраста начались со среды, когда от силовиков начали поступать цифры о количестве выезжающих из России мужчин.

Источник «Новой газеты. Европа» сомневается в подлинности данных ФСБ, поскольку до этого пограничная служба ФСБ «не работала так быстро». По его словам, весной больше пытались исходить из поступающих позже данных, полученных от сотовых операторов.

Однако «атмосфера в администрации президента такова, что силовики и минобороны смогут убедить путина закрыть выезд, пока не поздно», сказал сотрудник администрации президента.

- Сейчас мы [в работе] исходим из этого, - сказал он.

При этом «у руководителей нет встреч с президентом на вторую половину сентября», уточняет источник. При том, что в начале месяца подобные встречи были несколько раз в неделю.

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что власти России собираются закрыть границы для мужчин призывного возраста после окончания псевдореферендумов по присоединению временно оккупированных территорий Украины.

В воскресенье также стали известны случаи, что некоторым гражданам РФ, которые подпадают под критерии «долевой» мобилизации и пытаются уехать из России, начали выдавать на границах сообщения, согласно которым им запрещен выезд на основании решения военного комиссариата.

Сегодня в Усть-Илимске Иркутской области РФ резервист выстрелил в военного комиссара. Военным находится в реанимации. Стрелявший Руслан Зинин, 1997 года рождения, задержан. Накануне в Рязани мужчина поджег себя, выкрикивая, что не хочет воевать в Украине.

В России после того, как президент Владимир Путин объявил 21 сентября «частичную мобилизацию» для продолжения войны в Украине, по всей стране участились случаи поджога военкоматов и зданий администраций.

Во многих городах России начались антивоенные протесты. Крупнейшие из них прошли 25 сентября в Махачкале. По состоянию на вечер воскресенья на акциях в России были задержаны почти две с половиной тысячи человек. Десятки тысяч граждан России покинули пределы страны. В этой связи, по данным некоторых СМИ, власти планируют 28 сентября запретить выезд мужчинам мобилизационного возраста.