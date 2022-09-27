В России ужесточаются полицейские меры, направленные на обеспечение объявленной мобилизации.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

В частности, как отмечается, в Краснодарском и Ставропольском краях, Архангельской, Волгоградской, Воронежской и Ростовской областях освобождены большие помещения для размещения мобилизованных (в том числе спортивные объекты).

— Представители военных комиссариатов проводят «разъяснительную кампанию» среди мужчин по кадровой военной службе в ВС РФ. Сразу после объявления мобилизации в Станице Тамань Краснодарского края начался домовой обход населения сотрудниками полиции с целью вручения повесток мужчинам призывного возраста. Мобилизированные прибывают в Темрюкский районный военный комиссариат, формируются в команды и отправляются на доукомплектование воинских частей, понесших значительные потери в ходе боевых действий. При прибытии на пункты сбора у людей изымают все имеющиеся средства связи. Соответствующая подготовка в учебных центрах не проводится, говорится в сообщении.

По данным разведки, чтобы предотвратить «бесконтрольное» перемещение мужчин и максимально охватить население волной мобилизации, на автодороге А289 вблизи районного центра Темрюк действуют совместные блокпосты полиции и представителей военного комиссариата.

— В общем, мобилизация в Краснодарском крае носит массовый характер. Известно, что около 30% призванных – это мужчины, не имеющие опыта военной службы, а офицерские звания получили по окончании военных кафедр в высших учебных заведениях. В поселке Теткино Курской области на постоянной основе проводятся обыски в домах местного населения. Представители спецслужб побуждают доносить друг на друга, пытаясь найти лиц, которые общаются с украинцами и у которых есть знакомые или родственники на территории Украины. В результате местные избегают любых разговоров как с рядовыми, так и с близкими людьми. Дороги в направлении районного центра перекрыты, выезд гражданского населения запрещен. В Чувашской республике 23 сентября приостановлен набор мобилизованных. Руководство республики сообщает, что полностью выполнило план призыва и ждет следующих приказов, – отметили в ГУР.

Напомним, Кремль пытается переложить вину за нарушение во время мобилизации местных чиновников. Но они слишком массовые, чтобы люди в это поверили.