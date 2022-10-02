Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину Шосткинского района.

Об этом написали в НВ.

Оккупанты вели огонь из артиллерии.

— Через день враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины. Всего 8 прилетов из ствольной артиллерии, - заявил Дмитрий Живицкий.

По его словам, потерь и разрушений нет.

Как сообщалось, власти российской республики Тува раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации.