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Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину Шосткинского района.
Об этом написали в НВ.
Оккупанты вели огонь из артиллерии.
— Через день враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины. Всего 8 прилетов из ствольной артиллерии, - заявил Дмитрий Живицкий.
По его словам, потерь и разрушений нет.
Как сообщалось, власти российской республики Тува раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты обстреляли Середино-Будскую общину Шосткинского района.
Об этом написали в НВ.
Оккупанты вели огонь из артиллерии.
— Через день враг дважды обстреливал территорию Середино-Будской общины. Всего 8 прилетов из ствольной артиллерии, - заявил Дмитрий Живицкий.
По его словам, потерь и разрушений нет.
Как сообщалось, власти российской республики Тува раздают овец семьям жителей региона, призванных в рамках мобилизации.