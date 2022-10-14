У дома в Николаеве, который вчера ночью пострадал от попадания вражеской ракеты, будут патрулировать правоохранители, чтобы люди могли не переживать за свое имущество.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

— Теперь после того, как спасатели завершили свою часть работы, коммунальщики зачистят территорию возле дома от обломков и мусора. Ремонтные бригады забьют ОСБ плитами окна в уцелевших квартирах, - сообщил он.

Как сообщалось, сегодня днем спасатели завершили поисковую операцию. Из-под завалов жилого дома в целом деблокированы тела шести погибших.

Напомним, от массированных ракетных обстрелов Николаева 13 октября погибли 7 человек.

Как известно, Россия ударила по Николаеву ракетами С-300, один из снарядов попал в жилой дом. Среди раненых был 11-летний мальчик, проведший 6 часов под завалами. Его извлекли спасатели, однако позже ребенок умер.