На полигоне Западного военного округа в Белгородской области граждане «одной из стран СНГ» обстреляли «добровольцев», готовящихся на войну в Украину, в результате чего 11 человек погибли, 15 госпитализированы.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ, а также телеграмм-канал SOTA

Как заявили в министерстве, на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен «террористический акт».

Во время занятия по огневой подготовке с «добровольцами», готовящимися к так называемой «спецоперации», «террористы» обстреляли из стрелкового оружия личный состав подразделения.

11 человек погибли, 15 с ранениями разной тяжести госпитализированы.

Ответным огнем «двое террористов» уничтожены, заявили в Минобороны страны-агрессора.

Ранее российские телеграмм-каналы сообщили, что на территории воинской части в Белгородской области произошла стрельба, погибли и ранены. По данным SOTA, речь может идти о 22 убитых и 16 раненых. При этом стреляли якобы три военных, двое из которых были убиты на месте, а один скрылся.

Источник среди мобилизованных родственников сообщил каналу, что стрельба в Белгородской области произошла на полигоне в поселке Солоты.

На этом полигоне ранее находилось более 100 человек из Брянской области, которые категорически отказывались от отправки под Лиман Донецкой области. Военное руководство больше недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города, пишет SOTA.