Топменеджер государственного «Укргазбанка» был арестован по делу о нанесении более 206 млн грн убытков финучреждению.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла решение заключения под стражу бывшего топ-менеджера Укргазбанка с альтернативой залогу, сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура.

— 10 ноября 2022 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу САП и применила к бывшему директору департамента и заместителю председателя правления Укргазбанка — одному из подозреваемых по делу о нанесении более 206 млн грн убытков АБ Укргазбанка. размером свыше 40 млн грн, - говорится в сообщении прокуратуры.

Также суд возложил на подозреваемого ряд обязательств при внесении залога:

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и работы;

сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (Паспорта) для выезда за границу.

Срок действия обязательств – до 31 декабря 2022 года включительно.

Напомним, 24 октября НАБУ объявила в розыск бывшего главу НБУ Кирилла Шевченко и еще двух сотрудников государственного «Укргазбанка».

По данным САП, руководство «Укргазбанка» с 2014 по 2020 год использовало для хищения средств информацию о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания. По данным следствия, средства госбанка на сумму более 206 млн грн были безосновательно перечислены 52 фиктивным агентам.