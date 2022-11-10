Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой предлагает «добивать» энергосистему Украины в преддверии зимы. Угрозы звучат на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

Свой план по действиям российских войск после отступления в Херсонской области Андрей Луговой опубликовал в своем Телеграмме.

— С политической точки зрения мы демонстрируем украинскому обществу готовность посеять хаос и панику. И добивать энергетическую инфраструктуру так, чтобы ни у кого и шансов не было подумать, что в период зимнего похолодания будут комфортные условия для проживания, – сказал Андрей Луговой.

Кроме того, российский депутат угрожает взрывать мосты через реку Днепр, чтобы «отрезать логистику ВСУ, которая поступает с левобережья».

По его словам, якобы с этим и был связан так называемый «отвод» войск РФ из Херсона.

Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия планирует превратить Херсон в руины обстрелами с левого берега.