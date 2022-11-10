|Скорость ветра:
|2.5 м/с
|Восход солнца:
|06:47
|Заход солнца:
|16:24
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|3.8 м/с
|Восход солнца:
|07:03
|Заход солнца
|16:20
|Температура завтра:
|+10 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.6 грн
|40.1 грн
|EUR
|39 грн
|40 грн
Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой предлагает «добивать» энергосистему Украины в преддверии зимы. Угрозы звучат на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
Свой план по действиям российских войск после отступления в Херсонской области Андрей Луговой опубликовал в своем Телеграмме.
— С политической точки зрения мы демонстрируем украинскому обществу готовность посеять хаос и панику. И добивать энергетическую инфраструктуру так, чтобы ни у кого и шансов не было подумать, что в период зимнего похолодания будут комфортные условия для проживания, – сказал Андрей Луговой.
Кроме того, российский депутат угрожает взрывать мосты через реку Днепр, чтобы «отрезать логистику ВСУ, которая поступает с левобережья».
По его словам, якобы с этим и был связан так называемый «отвод» войск РФ из Херсона.
Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия планирует превратить Херсон в руины обстрелами с левого берега.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой предлагает «добивать» энергосистему Украины в преддверии зимы. Угрозы звучат на фоне успешного контрнаступления ВСУ в Херсонской области.
Свой план по действиям российских войск после отступления в Херсонской области Андрей Луговой опубликовал в своем Телеграмме.
— С политической точки зрения мы демонстрируем украинскому обществу готовность посеять хаос и панику. И добивать энергетическую инфраструктуру так, чтобы ни у кого и шансов не было подумать, что в период зимнего похолодания будут комфортные условия для проживания, – сказал Андрей Луговой.
Кроме того, российский депутат угрожает взрывать мосты через реку Днепр, чтобы «отрезать логистику ВСУ, которая поступает с левобережья».
По его словам, якобы с этим и был связан так называемый «отвод» войск РФ из Херсона.
Ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Россия планирует превратить Херсон в руины обстрелами с левого берега.