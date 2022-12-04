Директор Национальной разведки США Эврил Гейнс заявила, что темпы, с которыми российская армия тратит в Украине боеприпасы, превышают возможности РФ производить их.

Об этом сообщает NBC News

— Я не думаю, что могу назвать точные цифры, но (Россия – УП) достаточно быстро (тратит боеприпасы, — прим.). Имею в виду, что действительно очень быстро. И по нашему мнению, они не способны самостоятельно производить то, что тратят на данном этапе. Поэтому для них это будет сложная задача, – сказала Эврил Гейнс.

При этом, по ее словам, высокоточные боеприпасы Россия использует даже быстрее обычных.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что России хватит ракет еще на 3-4 обстрела большой мощности.