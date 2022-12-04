Из-за неудач на фронте россия усилит свои киберусилия для давления на источники военной, а также политической поддержки Украины. Так Россия хочет подорвать поддержку страны со стороны США, ЕС и НАТО, и поколебать уверенность и решительность украинцев.

Об этом написал в своем блоге генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс 3 декабря.

Он говорит, что вместе с ударами по объектам украинской критической инфраструктуры россия осуществляла кибератаки против энергокомпаний, предприятий в сфере водоснабжения.

Кроме того, россияне распространили деструктивную киберактивность и за пределы Украины в Польшу — критически важный логистический центр. Вероятно, они пытались помешать снабжению оружием и боеприпасами на фронт.

— Мы считаем, что эти последние тенденции свидетельствуют о том, что мир должен быть готов к нескольким направлениям потенциальной российской атаки в цифровой сфере в течение этой зимы, — говорится в сообщении.

По словам Уоттса, Россия стремится спровоцировать несогласие среди населения из-за высоких цен на энергоносители и инфляцию в Европе. Эти усилия оказали ограниченное влияние, но они являются сигналом того, что эта тактика может быть расширена в течение зимы.

— Россия будет пытаться использовать трещины в поддержке Украины, чтобы взорвать коалиции, необходимые для устойчивости страны, надеясь нанести ущерб гуманитарному и военному помощи, — пишет Клинт Уоттс.

В то же время, в компании отмечают, что имея больше информации, медиаграмотная общественность может действовать осознанно и рассудительно, чтобы противостоять угрозе со стороны россиян.

Ранее сообщалось, что Госспецсвязи фиксирует дальнейший рост количества киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры с начала войны.