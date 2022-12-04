Российские военные пытаются идти по штурму на Бахмутском и Авдеевском направлениях. ВСУ в это время наносят им значительные потери.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

— Противник сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений сил обороны. На Авдеевском и Бахмутском направлениях продолжает вести наступление и активно задействовать авиацию для поддержки наземных группировок, — говорится в сообщении.

В течение суток россияне нанесли 2 ракетных удара и совершили более 10 обстрелов с РСЗО по позициям наших воинов и населенных пунктов вдоль линии столкновения. Также удары получили объекты гражданской инфраструктуры городов Никополь и Херсон.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что общий темп военных операций на востоке Украины, вероятно, вырастет в ближайшие недели.