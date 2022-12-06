Одно из предприятий ДТЭК отключили от энергосистемы из-за его повреждения в результате российской ракетной атаки 5 декабря.
Об этом компания сообщила в Telegram.
«В результате очередной атаки России пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было атаковано вражескими войсками ранее (в частности, 1 декабря, как свидетельствует гиперссылка в сообщении – прим.).
Поэтому оно было отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе», - говорится в сообщении.
Указано, что, к счастью, обошлось без жертв. Сообщается, что для безопасности на объекте находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме.
Отмечается, что это уже 17 террористическая атака России на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последние два месяца.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Одно из предприятий ДТЭК отключили от энергосистемы из-за его повреждения в результате российской ракетной атаки 5 декабря.
Об этом компания сообщила в Telegram.
«В результате очередной атаки России пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было атаковано вражескими войсками ранее (в частности, 1 декабря, как свидетельствует гиперссылка в сообщении – прим.).
Поэтому оно было отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе», - говорится в сообщении.
Указано, что, к счастью, обошлось без жертв. Сообщается, что для безопасности на объекте находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме.
Отмечается, что это уже 17 террористическая атака России на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последние два месяца.