Одно из предприятий ДТЭК отключили от энергосистемы из-за его повреждения в результате российской ракетной атаки 5 декабря.

Об этом компания сообщила в Telegram.

«В результате очередной атаки России пострадало энергетическое предприятие ДТЭК Энерго, которое уже неоднократно было атаковано вражескими войсками ранее (в частности, 1 декабря, как свидетельствует гиперссылка в сообщении – прим.). Поэтому оно было отключено от энергосистемы. Остановка предприятия привела к ограничению энерго- и теплоснабжения в регионе», - говорится в сообщении.

Указано, что, к счастью, обошлось без жертв. Сообщается, что для безопасности на объекте находятся только критически необходимые сотрудники, другие работают в удаленном режиме.

Отмечается, что это уже 17 террористическая атака России на энергетические предприятия ДТЭК Энерго за последние два месяца.