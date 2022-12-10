В Ровенской прицеп трактора взорвался на мини.
Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВО Виталий Коваль.
По его словам, трагедия произошла в лесах близ Заречного.
— Ситуация произошла, когда местные жители занимались незаконной вырубкой леса. Во время разворота трактор сбил табличку маркировочного знака минное поле, – рассказал Коваль.
Руководитель ОВА добавил, что виновники были задержаны после попытки бегства. Виталий Коваль призвал жителей быть внимательными и «соблюдать здравый смысл».
Напомним, что в Снегиревке Николаевской области во время работ по разминированию территорий на мини взорвались двое работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Один из них погиб, другой травмирован.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Ровенской прицеп трактора взорвался на мини.
Об этом сообщил руководитель Ровенской ОВО Виталий Коваль.
По его словам, трагедия произошла в лесах близ Заречного.
— Ситуация произошла, когда местные жители занимались незаконной вырубкой леса. Во время разворота трактор сбил табличку маркировочного знака минное поле, – рассказал Коваль.
Руководитель ОВА добавил, что виновники были задержаны после попытки бегства. Виталий Коваль призвал жителей быть внимательными и «соблюдать здравый смысл».
Напомним, что в Снегиревке Николаевской области во время работ по разминированию территорий на мини взорвались двое работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Один из них погиб, другой травмирован.