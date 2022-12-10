Российские оккупанты 10 февраля обстреляли медицинское учреждение в освобожденном Херсоне, пострадавших нет, сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Об этом Кирилл Тимошенко написал в Telegram.

— Вражеские снаряды попали в родильное отделение больницы. Здание повреждено. Медработники, пациентки и дети не пострадали! - написал он.

По состоянию на время публикации новости местные власти не сообщили об этом обстреле. Информацию и фото обнародовал только заместитель Ермака.