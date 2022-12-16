Вертолет Ми-8 разбился в российской Бурятии во время приземления в аэропорту, в результате чего погибли три человека.

Об этом пишет "УП" со ссылкой на росСМИ.

Вертолет потерпел крушение во время приземления в аэропорту Байкал и загорелся. На борту находился экипаж из трех человек. По информации СМИ, погибли три человека.

Напомним, ранним утром 15 декабря в Ангарском городском округе в Восточной Сибири раздался взрыв на нефтекомбинате, после чего вспыхнул большой пожар.