Российские оккупанты 19 декабря из артиллерии пять раз обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевщины.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
Вчера, 19 декабря, в 11:50, 12:55, 14:05, 14:40, 20:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также вчера, 19 декабря, в 20:00 и 20:12 вражеские удары были нанесены по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет. Последствия повреждений уточняются.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Российские оккупанты 19 декабря из артиллерии пять раз обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевщины.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
Вчера, 19 декабря, в 11:50, 12:55, 14:05, 14:40, 20:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.
Также вчера, 19 декабря, в 20:00 и 20:12 вражеские удары были нанесены по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет. Последствия повреждений уточняются.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, что противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.