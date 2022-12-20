Российские оккупанты 19 декабря из артиллерии пять раз обстреляли акваторию Очаковской громады Николаевщины.

Об этом сообщили в Николаевской ОВО.

Вчера, 19 декабря, в 11:50, 12:55, 14:05, 14:40, 20:05 враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера, 19 декабря, в 20:00 и 20:12 вражеские удары были нанесены по населенным пунктам Куцурубской громады. Пострадавших нет. Последствия повреждений уточняются.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, что противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.