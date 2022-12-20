Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 декабря.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекаменное, Подгородное, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Враг продолжает нести потери, подтверждено поражение пункта постоянной дислокации противника 18 декабря текущего года в районе населенного пункта Чаплинка Херсонской области. Информация о погибших и раненых оккупантах уточняется.

Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов врага. Силами противовоздушной обороны за прошедшие сутки были сбиты два вражеских вертолета.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 3 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним, ВСУ уничтожили позицию оккупантов на Кинбурнской косе.