Заряженный взрывчаткой ударный беспилотник ВСУ метко атаковал здание, в котором засели российские военные.

Соответствующее видео обнародовал 18 декабря обнародовал юрист, партнер юридической компании «Прокопчук Групп», которая занимается волонтерской деятельностью и защитой интересов военнослужащих, Святослав Прокопчук. В подписи к видео указан хэштег «Кинбурнская коса».

— Оккупированный российскими войсками дом бомбардирован из украинских беспилотников в населенном пункте Покровское, Кинбурнский полуостров, – говорится в сообщении.

Исследователи также отмечают, что данные кадры свидетельствуют о том, что украинские ударные дроны вышли на новый уровень с точки зрения точности и мощности поражения цели. После удара здание, служившее позицией захватчикам, полностью окутали огонь и густой белый дым.

Покровское – село с населением 177 человек в Николаевском районе Николаевской области, расположенное на берегу Днепровско-Бугского лимана. По состоянию на декабрь 2022 Покровское является одним из трех населенных пунктов Николаевщины (вместе с Васильевкой и Покровкой), которые до сих пор остаются под российской военной оккупацией.

Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта, которые находятся на территории Кинбурнской косы.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.

Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого».

Ранее руководитель пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что Кинбурнская коса также будет освобождена от российских оккупантов. Пока это единственная территория Николаевской области, которая еще находится под российской оккупацией.

Также сообщалось, что вооруженные силы поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе.

Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье "НикВести" «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».