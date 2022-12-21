В Нью-Йорке разоблачили схему российских хакеров, которые за 10 долларов выдавали «пропуск» таксистам к местам прибытия пассажиров в терминалах Международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на New York Times.
По данным федеральных прокуроров, в схему были привлечены двое мужчин из района Квинз Даниель Абаев и Питер Лейман, которые взимали с таксистов деньги и перечисляли их в Россию.
Хакеры смогли взломать электронную систему диспетчерской службы такси в международном аэропорту Кеннеди и получили возможность за 10 долларов «допускать» таксистов, ожидающих в очереди на отдельной стоянке, в терминалы, обмирая очередь.
Во вторник федеральный прокурор на Манхэттене Дэмиан Уильямс и генеральный инспектор Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси Джон Гей объявили о предъявлении обвинения Абаеву и Лейману.
В обвинительном заключении отмечается, что действовавшая с 2019 года схема «позволяла совершать до 1000 мошеннических ускоренных поездок такси в день».
Напомним, сайт издания « НикВесты » 24 ноября потерпел DDoS-атаки. Добавим, что накануне информацию о сайте выложили в одном из вражеских телеграмм-каналов и объявили об атаке на него.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
В Нью-Йорке разоблачили схему российских хакеров, которые за 10 долларов выдавали «пропуск» таксистам к местам прибытия пассажиров в терминалах Международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на New York Times.
По данным федеральных прокуроров, в схему были привлечены двое мужчин из района Квинз Даниель Абаев и Питер Лейман, которые взимали с таксистов деньги и перечисляли их в Россию.
Хакеры смогли взломать электронную систему диспетчерской службы такси в международном аэропорту Кеннеди и получили возможность за 10 долларов «допускать» таксистов, ожидающих в очереди на отдельной стоянке, в терминалы, обмирая очередь.
Во вторник федеральный прокурор на Манхэттене Дэмиан Уильямс и генеральный инспектор Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси Джон Гей объявили о предъявлении обвинения Абаеву и Лейману.
В обвинительном заключении отмечается, что действовавшая с 2019 года схема «позволяла совершать до 1000 мошеннических ускоренных поездок такси в день».
Напомним, сайт издания « НикВесты » 24 ноября потерпел DDoS-атаки. Добавим, что накануне информацию о сайте выложили в одном из вражеских телеграмм-каналов и объявили об атаке на него.