В Нью-Йорке разоблачили схему российских хакеров, которые за 10 долларов выдавали «пропуск» таксистам к местам прибытия пассажиров в терминалах Международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на New York Times.

По данным федеральных прокуроров, в схему были привлечены двое мужчин из района Квинз Даниель Абаев и Питер Лейман, которые взимали с таксистов деньги и перечисляли их в Россию.

Хакеры смогли взломать электронную систему диспетчерской службы такси в международном аэропорту Кеннеди и получили возможность за 10 долларов «допускать» таксистов, ожидающих в очереди на отдельной стоянке, в терминалы, обмирая очередь.

Во вторник федеральный прокурор на Манхэттене Дэмиан Уильямс и генеральный инспектор Портовой администрации Нью-Йорка и Нью-Джерси Джон Гей объявили о предъявлении обвинения Абаеву и Лейману.

В обвинительном заключении отмечается, что действовавшая с 2019 года схема «позволяла совершать до 1000 мошеннических ускоренных поездок такси в день».