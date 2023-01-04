Вчера, 3 января, ориентировочно в 15.00 враг обстрелял один из населенных пунктов Куцурубской громады.

В результате атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших нет, сообщает Николаевская ОВА.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, 2 января в 10:34, 11:18, 18:10 враг наносил удары по акватории и береговой зоне Очаковской общины.