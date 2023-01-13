Вчера, 12 января, в 10:14 и 13:00 враг наносил удары по Очаковской громаде, в результате чего поврежден жилой дом.
Один человек получил легкие ранения, сообщили в Николаевской ОВД.
Также вчера, 12 января, в 22:45 зафиксированы вражеские обстрелы по открытым территориям Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, в Очакове волонтеры вместе с коммунальщиками ремонтируют поврежденные российскими обстрелами здания. 12 января во время восстановления одного из домов мужчины попали под обстрелы.
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Вчера, 12 января, в 10:14 и 13:00 враг наносил удары по Очаковской громаде, в результате чего поврежден жилой дом.
Один человек получил легкие ранения, сообщили в Николаевской ОВД.
Также вчера, 12 января, в 22:45 зафиксированы вражеские обстрелы по открытым территориям Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним, в Очакове волонтеры вместе с коммунальщиками ремонтируют поврежденные российскими обстрелами здания. 12 января во время восстановления одного из домов мужчины попали под обстрелы.