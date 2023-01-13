Вчера, 12 января, в 10:14 и 13:00 враг наносил удары по Очаковской громаде, в результате чего поврежден жилой дом.

Один человек получил легкие ранения, сообщили в Николаевской ОВД.

Также вчера, 12 января, в 22:45 зафиксированы вражеские обстрелы по открытым территориям Куцурубской громады. Разрушений и пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, в Очакове волонтеры вместе с коммунальщиками ремонтируют поврежденные российскими обстрелами здания. 12 января во время восстановления одного из домов мужчины попали под обстрелы.