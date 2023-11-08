На кордоні з Польщею митники виявили у чоловіка 15 незадекларованих стародруків 1866-1901 років.

Українець намагався їх вивезти «зеленим коридором» вночі через митний пост «Устилуг», повідомила Волинська Митниця.

Стародруки виявили у багажу чоловіка. Зазначається, що книги мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності.

«Стародруки передадуть на експертизу, аби встановити ступінь цінності кожного примірника та загальну вартість підбірки», — зазначили в митниці.

На чоловіка склали протокол про порушення митних правил. За недекларування товарів йому загрожує штраф у розмірі 5,1 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що на Одещині в салоні рейсового автобуса прикордонники виявили сумку з музичним інструментом італійського майстра Антоніо Страдіварі.