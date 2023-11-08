Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році. Зокрема, ним скасовується набір вступників на вечірню та заочну форму навчання.

Про це йдеться на сайті парламенту.

У законопроєкті №10092 зазначається, що замість вечірньої та заочної форми навчальним закладам краще орієнтуватися на дистанційну освіту.

Також з метою оптимізації та з урахуванням перспектив розвитку міждисциплінарних освітніх програм у 2024 році, пропонують не проводити набір на молодшого бакалавра.

Відомо, що конкурсний відбір на навчання буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року, проведених із використанням організаційно-технологічних процесів ЗНО та творчого конкурсу.

Вступні випробування включатимуть українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

Крім того, пропонується звільнення здобувачів освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, від ДПА, крім учнів, які завершуватимуть здобуття початкової середньої освіти у 2024 році та для яких пропонується провести атестацію в пілотному режимі.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про відновлення електронного декларуваннядля посадовців.