Колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує прийняти Україну до Альянсу без гарантій для окупованих Росією територій.

Про це пише The Guardian.

Відомо, що колишній генсек пропонує прийняти Україну до Альянсу, але при цьому, щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані РФ території. За його словами, це не символізуватиме заморожування конфлікту, а буде попередженням для РФ, що вона не зможе перешкодити вступу України до НАТО.

«Прихильників членства України в НАТО стримує те, що поширення статті 5 договору Альянсу про колективну самооборону на всю українську території зобов’яже країни-члени НАТО стати на активний захист країни, що перебуває у війні», — зауважують у виданні.

Він додав, що Україні слід запропонувати членство, адже вона виступила б в НАТО як оплот проти все ще агресивної Росії. Крім цього, українська армія зараз є найбільш загартованою в боях армією в Європі і може стати надбанням і прикладом для інших держав.

Раніше повідомлялося, що НАТО в понеділок починає щорічні навчання «Непохитний полудень» (Steadfast Noon) з ядерного стримування. У тренуванні візьме участь авіація 13 держав-членів.