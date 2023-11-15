Компанія-постачальник нафти для Міністерства оборони США приховувала її російське походження, щоб продавати товар в обхід ембарго.

Про це йдеться у розслідуванні Washington Post.

Зазначається, що грецький нафтопереробний завод Motor Oil Hellas і далі закуповував нафту в РФ, хоча після того, як почала діяти заборона на російську нафту, там стверджували, що знайшли інші джерела закупівель.

Відомо, щоб приховати російське походження нафти, маршрут постачання до Греції пролягав через нафтосховище в Туреччині. Крім того, пише Washington Post, з'ясувати, звідки походить такий продукт, ще складніше, бо існує промислова практика змішування нафти різного походження.

Згідно з даними контрактів, Пентагон уклав із грецьким нафтопереробним заводом угоду майже на 1 мільярд доларів після того, як заборона США на російську нафту набула чинності в березні минулого року.

В оборонному відомстві США заявили, що їм невідомо про російське походження закупленої нафти. Там також зазначили, що відповідальність за дотримання санкцій несе сам грецький нафтопереробний завод.

Журналісти також визначили, що грецька компанія входить до десятки найкращих підрядників оборонного відомства США серед постачальників палива та нафтопродуктів. З 2019 року Пентагон виплатив їй понад 1,1 мільярд доларів.

Раніше повідомлялося, що Росія все ще покладається на європейське судноплавство для транспортування своєї нафти, навіть незважаючи на те, що її вартість перевищує цінові обмеження країн Великої семи.